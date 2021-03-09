Замначальника Генштаба ВС Армении привлечен в качестве обвиняемого по уголовному делу

В рамках уголовного дела, расследуемого Главным военным следственным управлением Следственного комитета Армении, в качестве обвиняемого привлечен начальник Главного управления подготовки ВС, заместитель начальника Генштаба ВС Армении Андраник Макарян. Об этом в ответ на запрос «Арменпресс» сообщила начальник отдела по связям с общественностью Генпрокуратуры Армении Аревик Хачатрян

“Исходя из правового принципа конфиденциальности данных предварительного следствия дополнительная информация по уголовному делу, содержанию обвинения на данный момент не может быть предоставлена”, - сказала Хачатрян.