Епископ Баграт Галстян избран председателем Совета попечителей Фонда “Город улыбок”

Решением Совета попечителей благотворительного Фонда “City of smile/Город улыбок” 4 марта глава Тавушской епархии Армянской Апостольской Церкви епископ Баграт Галстян избран председателем Совета попечителей фонда. Об этом Арменпресс сообщили в Фонде “City of smile/Город улыбок”.

Епископ Баграт Галстян с 2018 года является членом Совета попечителей Фонда.

Епископу Баграту Галстяну приносим свои поздравления, желаем сил, энергии и эффективной работы в интересах больных детей.

Фонд “City of smile/Город улыбок” помогает детям и молодым людям в возрасте до 25 лет с онкологией и заболеваниями крови и их семьям с достоинством преодолеть трудный путь лечения. В настоящее время благотворительный фонд уже оказал содействие около 400 бенефициарам из Армении и Арцаха, выделив для их лечения около 700 миллионов драмов в течение 2,5 лет. Фонд полностью покрывает расходы на лечение в Армении, включая лабораторные анализы, химиотерапевтические препараты, лучевую терапию, операции и другие вмешательства.

О деятельности фонда можно больше узнать на сайте https://cityofsmile.org.