В Шираке при содействии “Круглого стола” 450 арцахцам будет передана гуманитарная помощь

В Гюмрийском социальном центре Ширакской епархии Армянской апостольской церкви началось распределение пакетов с продуктами питания, предметами гигиены и постельного белья, предназначенных семьям, эвакуированных из Арцаха.

Как передает «Арменпресс», инициатива осуществляется в рамках гранта, полученного от Фонда “Круглый стол” в Армении, при содействии альянса совместных действий церквей (ACT Alliance).

Программой предусмотрено предоставить 450 лицам пакеты с продуктами питания, предметами гигиены и постельного белья.

5 марта это наборы уже были розданы 354 бенефициарам. Программа завершится в течение этой недели. Распределение производилось с соблюдением всех протовоэпидемических правил.

Семьи, перемещенные из контролируемых Азербайджаном регионов и поселившиеся в Ширакской области, выразили готовность принять участие в профессиональных курсах по изготовлению тортов, финансируемых Фондом Круглого стола. Женщина из Кашатага выразила надежду, что по окончании курсов она сможет позаботиться о нуждах своей семьи. Эта семья включена и в другую программу содействия “Diakonie Katastrophenhilfe”. Со 2 октября по 31 декабря 2020 года Фонд “Круглый стол” оказал помощь 656 семьям, перемещенным из Арцаха. Помощь получили 2 703 арцахца. Поддержка была оказана в рамках 3 программ в сотрудничестве с “Hungarian Interchurch Aid”, “ACT Alliance” и FAP.