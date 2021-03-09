Дом-музей Егише Чаренца отметит 124-летие писателя рядом мероприятий

По случаю 124-летия великого армянского поэта Егише Чаренца в его Доме-музее 13 марта состоится ряд мероприятий.

Как сообщает «Арменпресс», в день рождения Чаренца в Моме-музее состоится презентация книги “Чаренц-Наме”. Посредством приложения “Arloopa” будет представлена реставрированная картина Регины Казарян “Последний путь Чаренца - путь в вечность” (впервые постоянная экспозиция Дома-музея пополнится новейшей технологией). Мероприятие своими исполнениями скрасит вокальный ансамбль “Наирян”.

Заслуженная художница Армянской ССР Регина Казарян, почетная гражданка Еревана, была близким другом Егише Чаренца, которой писатель доверил свои неопубликованные произведения последнего периода. Судя по надписи, сделанной в тюрьме женой Чаренца Изабеллой химическим карандашом на обратной стороне обложки тетрадки, она передала рукописи писателя 22-летней Регине. Та, завернув рукописи в восковую бумагу, положив в бочку и запечатав ее, сохранила их в подвале дома одного своего родственника. Бочку открыли после смерти Сталина в 1954 году, когда наступила оттепель, а через год Егише Чаренц посмертно был оправдан.

С помощью приложения “Arloopa” рукописи Чаренца будут представлены в выставочном зале музея, и посетители смогут ознакомиться с ними.