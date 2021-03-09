В Австрии число умерших после прививки от коронавируса выросло до 43

Число летальных исходов, произошедших после сделанной прививки от коронавируса в Австрии, выросло до 43. Вместе с тем связи смертельных случаев с использованными препаратами не установлено. Об этом говорится в распространенном во вторник докладе Федерального ведомства по безопасности в сфере здравоохранения за отчетный период с 27 декабря 2020 года по 5 марта 2021 года.

На минувшей неделе эта надзорная служба Австрии сообщала о 41 случае смерти после прививки вакциной консорциума Pfizer - BioNTech, но связи с препаратом не было установлено,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Федеральному ведомству по безопасности в сфере здравоохранения было сообщено о 43 смертельных случаях, близких по времени к прививке от COVID-19 (42 - Pfizer - BioNTech, 1 - AstraZeneca)", - говорится в докладе. Согласно документу, "до настоящего момента нет фактов связи с вакциной, выяснения продолжаются".

7 марта в Австрии приступили к изучению обстоятельств смерти 49-летней женщины, которая произошла после прививки препаратом компании AstraZeneca. В целях предосторожности оставшиеся запасы этой партии вакцины использоваться не будут. Из указанной партии без последствий были израсходовано 37 тыс. доз вакцины. Неиспользованными остаются только около 6 тыс. доз этого препарата.