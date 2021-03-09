Командующий 2-м корпусом доложил премьеру, что задача обеспечения безопасности успешно выполняется

Во время совещания с премьер-министром Николом Пашиняном, прошедшем в администрации Гегаркуникской области, командир 2-го армейского корпуса Араик Арутюнян доложил, что задача обеспечения безопасности армейского корпуса успешно выполняется. Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении по информации и связям с общественностью Аппарата премьера Армении.

Он отметил, что предстоит важнейшая задача - улучшение инфраструктур передовой и осуществление инженерных работ.

Также было доложено, что ситуация на передовой спокойная, она находится под полным контролем.