Командующий 2-м корпусом доложил премьеру, что задача обеспечения безопасности успешно выполняется
13:32, 9 Март, 2021
Во время совещания с премьер-министром Николом Пашиняном, прошедшем в администрации Гегаркуникской области, командир 2-го армейского корпуса Араик Арутюнян доложил, что задача обеспечения безопасности армейского корпуса успешно выполняется. Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении по информации и связям с общественностью Аппарата премьера Армении.
Он отметил, что предстоит важнейшая задача - улучшение инфраструктур передовой и осуществление инженерных работ.
Также было доложено, что ситуация на передовой спокойная, она находится под полным контролем.
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