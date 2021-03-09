Премьер-министр провел совещание в муниципалитете Гегаркуникской области

Премьер-министр Никол Пашинян посетил Гегаркуникскую область с целью обсуждения текущих и предстоящих программ и стратегических вопросов. В состоявшемся в муниципалитете Гегаркуникской области совещании приняли участие министр территориального управления и инфраструктур Сурен Папикян, заместитель министра экономики Тигран Габриелян, губернатор Гегаркуника Гнел Саносян, вице-губернаторы и другие официальные лица.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, до начала обсуждения премьер-министр Пашинян отметил: “Наши регулярные региональные совещания сегодня проходят в Гегаркуникской области и в нашу повестку дня сегодня входят социально-экономические вопросы и вопросы безопасности. Гегаркуникская область - одна из самых активных областей по программам субвенций, и сегодня мы начали свой рабочий день с посещения нового здания школы. Мы также должны передать это настроение, наше видение восстановить Армению по-новому необходимо очень активно претворять в жизнь. При этом оно должно быть реализовано не только государством, правительством, общинами, но мы также должны поощрять частный сектор к участию в процессе строительства и инвестиций.

Конечно, для этого очень важны социально-психологическое состояние нашей страны и среда безопасности. Обстановка безопасности вокруг Гегаркуникской области также изменилась. Сегодня мы также обсудим вопрос о том, как мы обеспечим нашу безопасность в этой новой ситуации, как мы развеем страхи людей и наших граждан в этой новой среде, ответим на поставленные ими вопросы”.

Перейдя к вопросам повестки дня, губернатор Гегаркуника Гнел Саносян отметил, что со строгим соблюдением качества реализуются субвенционные программы с участием государства и общин. Губернатор подчеркнул, что замеченные в 2019 году и связанные с качеством проблемы были полностью устранены в течение предыдущего года, и строительные компании знают, что некачественное строительство не будет принято. По словам губернатора, реализуемые субвенционные программы охватывают все сферы: инфраструктуру, детские сады, водопровод, дороги и т.д.

По словам Гнела Саносяна, в 2018 году в области были реализованы субвенционные программы на 3 млрд драмов, в 2019 году - на 5,5 млрд драмов, в 2020 году - на 6 млрд драмов. На текущий год подано заявок на сумму 8,5 млрд драмов. Вместе с тем, губернатор сообщил, что в целом в прошлом году в области, вместе с другими программами, были проведены работы на 20 млрд драмов. В Гегаркунике в прошлом году в рамках субвенционных программ реконструировано 37 км дорог, а в результате других ассигнований объем реконструированных дорог достиг 120 км. Успешно ведутся работы по реконструкции школы. Количество таких программ достигает 5.

Гнел Саносян отметил, что приоритетное внимание в регионе уделяется туризму, сельскому хозяйству и энергетике. Эффективно реализуются программы лизинга сельхозтехники, в прошлом году общины пополнились более чем 60 техническими средствами. Наблюдается рост в сфере животноводства. Только в общине Арцванист реализуется инвестиционная программа на 15 млрд драмов по созданию крупного фермерского хозяйства.

В области 181 тысяча гектаров пастбищ, из которых 124 тысячи гектаров не используются. По словам ответственных лиц, основная проблема - это труднодоступность пастбищ. Премьер-министр подчеркнул важность реализации программ по продвижению высокоэффективного сельского хозяйства, развитию инфраструктуры для обеспечения доступности пастбищ и обеспечения питьевой водой.

Было доложено, что в области создано 98 га садов с системой капельного орошения, увеличивается объем интенсивных садов.

В сотрудничестве со Всемирным банком реализуется программа орошения пастбищ, в рамках которой в этом году планируется построить 2 км водоканала, 4 поилки для скота и улучшить дороги до пастбищ.

Было также доложено, что из 81 тысячи гектаров пахотных земель в Гегаркунике используется половина. Никол Пашинян отметил, что правительство продолжит реализацию целевых программ по развитию сельского хозяйства и повышению эффективности, что будет способствовать увеличению использования пахотных земель.

Коснувшись сферы энергетики, Гнел Саносян отметил, что в этом году начнется строительство подстанции Мец Масрика, развитие природной энергетики стимулируется новыми программами.

Губернатор сообщил, что после войны в Гегаркуникской области по-прежнему остаются 1700 человек из Арцаха. Администрация области держит в центре внимания потребности последних, обеспечивает их необходимыми бытовыми условиями, а дети посещают образовательные учреждения области.

Коснувшись среды безопасности, командующий 2-м армейским корпусом Араик Арутюнян доложил, что армейский корпус успешно выполняет задачу по обеспечению безопасности, и ближайшей ключевой задачей является улучшение инфраструктуры передовой линии и выполнение инженерных работ. Было доложено, что ситуация на передовой спокойная и находится под полным контролем.

Руководители областных подразделений прокуратуры, Следственного комитета и полиции выступили с докладами, представив ход работ по обеспечению правопорядка.

После совещания премьер-министр встретился с собравшимися на центральной площади Гавара горожанами, выслушал их проблемы и ответил на их вопросы.