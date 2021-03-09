Симфонический оркестр выступит с концертной программой, посвященной юбилею Арно Бабаджаняна
12:35, 9 Март, 2021
Государственный симфонический оркестр Армении выступит с концертной программой, посвященной 100-летию выдающегося композитора Арно Бабаджаняна.
Как передает «Арменпресс», он состоится 18 марта в концертном зале Арама Хачатуряна.
В качестве солистов выступят пианист Александр Гинди, сопрано Сирануш Гаспарян, баритоны Геворг Акопян и Илья Кузьмин.
Концертом будет руководить художественный руководитель и главный дирижер Симфонического оркестра Сергей Смбатян.
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