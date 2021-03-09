Симфонический оркестр выступит с концертной программой, посвященной юбилею Арно Бабаджаняна

Государственный симфонический оркестр Армении выступит с концертной программой, посвященной 100-летию выдающегося композитора Арно Бабаджаняна.

Как передает «Арменпресс», он состоится 18 марта в концертном зале Арама Хачатуряна.

В качестве солистов выступят пианист Александр Гинди, сопрано Сирануш Гаспарян, баритоны Геворг Акопян и Илья Кузьмин.

Концертом будет руководить художественный руководитель и главный дирижер Симфонического оркестра Сергей Смбатян.