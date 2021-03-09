Фонд “Айастан” представил комиссии НС расходы средств, собранных для борьбы с Covid- 19

Всеармянский фонд “Айастан” представил в комитет Национального собрания, расследующий вопросы эффективности борьбы с Covid, расходы средств, собранных в рамках инициативы “Covid-19 Армения. Преодолеем вместе”. Как передает «Арменпресс», об этом сообщил председатель комиссии, член фракции “Просвещенная Армения” Аркадий Хачатрян.

“Сбор средств по инициативе фонда проводился в 2020 году. За период с 13 марта по 27 августа было собрано 325 миллионов 608 555 драмов. Из этой суммы 154,8 млн. драмов перечислили частные организации, 18 млн. 115 000 драмов - лица, проживающих за рубежом и в Армении, 152 млн. 675 000 драмов - филиалы Всеармянского фонда “Айастан”, действующие в диаспоре”, - представил Хачатрян.

В ответ на запрос комиссии Всеармянского фонда “Айастан” они отметили, что по состоянию на 22 июля 2020 года было собрано 800 030 долларов США, из которых 695 244 доллара США были направлены на приобретение различных медицинских принадлежностей и оборудования. Также на ежемесячное обеспечение продуктами питания нуждающихся пожилых людей и на содействие возвращению многих соотечественников в Армению.

“Направления расходования 695 000 долларов: около 300 000 долларов направлено на оплату персонала службы скорой помощи, 275 000 долларов направлено на приобретение медицинского оборудования - 8 аппаратов искусственной вентиляции легких, портативный цифровой рентген - 2 единицы, 123 кислородных баллона. Медицинское оборудование и расходные материалы были переданы Министерству здравоохранения, различным медицинским учреждениям, а также Министерству обороны и Военно-медицинскому управлению Армии обороны”, - сказал Аркадий Хачатрян.

Председатель комиссии добавил, что подробный отчет по сбору средств будет доступен после утверждения годового отчета Попечительским советом фонда.