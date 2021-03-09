На встрече министров юстиции Армении и Японии был затронут вопрос армянских пленных

8 марта министр юстиции Армении Рустам Бадасян встретился с министром юстиции Японии Йоко Камикава. Напомним, Рустам Бадасян с 5 по 11 марта в Киото принимает участие в работе 14-го Конгресса ООН по предупреждению преступности (УНП ООН). Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении информации и общественных связей Министерства юстиции.

Бадасян поблагодарил японского министра за приглашение принять участие в конгрессе, за гостеприимство, отметив, что Армения и Япония имеют много общего: древнейшую цивилизацию, богатую культуру, новаторский дух. Рустам Бадасян высоко оценил позицию Японии в Совете ООН по правам человека по вопросу возвращения армянских военнопленных, а также гуманитарную помощь в размере 3,6 миллиона долларов, предоставленную правительством Японии Армении для нейтрализации последствий Арцахской войны. Министр юстиции Армении, касаясь широкомасштабной военной агрессии, развязанной Азербайджаном против народа Арцаха при содействии Турции в сентябре 2020 года, отметил, что в течение этих 44 дней армянский народ стал свидетелем грубых нарушений международных конвенций. “В настоящее время нас всех беспокоит вопрос возвращения армянских военнопленных. Азербайджан, несмотря на соглашение о прекращении огня, отказывается их возвращать. Это грубое нарушение Конвенции ООН об обращении с военнопленными”, - сказал Рустам Бадасян.

Йоко Камикава, в свою очередь, поблагодарила Конгресс за участие делегации во главе с министром Бадасяном. Камикава отметила важность эффективного двустороннего сотрудничества и выразила готовность продолжить его. Она выразила надежду, что принятая в Конгрессе Киотская декларация станет для государств ориентиром укрепления верховенства права и заверила, что Япония, как председательствующая в Конгрессе страна, продолжит содействовать укоренению верховенства закона.

Затем министры обменялись мнениями и подчеркнули, что взаимные контакты на высоком уровне являются хорошей основой для углубления двустороннего сотрудничества.