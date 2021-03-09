В Реабилитационном центре Гюмри на данный момент курс лечения проходят 42 ширакца

Молодые люди Ширака, получившие различные ранения во время боевых действий в Арцахе, в Гюмрийском реабилитационном центре получают соответствующее реабилитационное лечение.

Как сообщает «Арменпресс», 87 раненых с различными травмами уже прошли этап реабилитации в рамках госзаказа, на данный момент 42 находятся на лечении. В Реабилитационный центр Гюмри обращаются с направлениями комиссии Центральной больницы. Центр обеспечивает в основном лечение опорно-двигательного аппарата и кинезитерапию, что и способствует функциональной реабилитации, различные услуги, которые развивают мышечную массу и повышают чувствительность. У ребят, обратившихся в Реабилитационный центр, разные ранения - огнестрельные, от осколков, ожоги. Многие пациенты до восстановительного лечения перенесли несколько сложных операций.

“Мы уже вернули на службу многих ребят, прошедших реабилитационный этап. Были такие, которые пришли после протезирования, на лечение по второму или третьему этапу”, - рассказала Арменпресс директор центра, доктор Анаит Агаджанян, отметив, что реабилитационное лечение в центре проводится поэтапно, до протезирования и после протезирования или перед второй или третьей операцией. Чаще встречаются огнестрельные ранения верхних конечностей, но почти все ребята имеют психологические травмы, они глубже физических.

“Конечно, есть много психологических проблем, но в дополнение к восстановлению их физических возможностей, мы стараемся заставить их и улыбаться”, - сказала врач, подчеркнув, что многие ребята, находящиеся на контрактной и срочной службе, желают продолжить службу и после выздоровления.

Арменуи Мхоян