В центре Степанакерта саперы взорвут ракетную кассетную бомбу
12:01, 9 Март, 2021
В центре Степанакерта саперы взорвут обнаруженную ракетную кассетную бомбу. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Управление информации и общественных связей ГСЧС МВД Арцаха, уточняя, что бомба будет взорвана в районе ЗАО “Карабах Телеком” саперами общественной организации “Halo trust”.
Служба призывает при звуках взрывов не проявлять беспокойства. Для получения дополнительной информации можно звонить на короткий номер 911.
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