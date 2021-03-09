В центре Степанакерта саперы взорвут ракетную кассетную бомбу

В центре Степанакерта саперы взорвут обнаруженную ракетную кассетную бомбу. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Управление информации и общественных связей ГСЧС МВД Арцаха, уточняя, что бомба будет взорвана в районе ЗАО “Карабах Телеком” саперами общественной организации “Halo trust”.

Служба призывает при звуках взрывов не проявлять беспокойства. Для получения дополнительной информации можно звонить на короткий номер 911.