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Представители Комитета по туризму примут участие в туристической выставке “MITT Moscow 2021”

Представители Комитета по туризму примут участие в туристической выставке “MITT Moscow 2021”

Согласно решению Премьер-министра Армении Никола Пашиняна, исполняющий обязанности председателя Комитета по туризму Альфред Кочарян и советник Управления маркетинга и стимулирования комитета Ани Аревшатян выеду в Москву для участия в международной туристической выставке “MITT Moscow 2021”.

Как передает «Арменпресс», это решение опубликовано на официальном сайте правительства.

“Альфреда Кочаряна, исполняющего обязанности председателя Комитета по туризму Министерства экономики Республики Армения, и советника Управления маркетинга и стимулирования Комитета по туризму Министерства экономики Республики Армения Ани Аревшатян с 16 по 18 марта 2021 года командировать в Российскую Федерацию (Москва) для участия в международной туристической выставке “MITT Moscow 2021”, - говорится в решении.


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