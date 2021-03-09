СК Армении завершил предварительное следствие по делу Вазгена Манукяна

Следственный комитет завершил предварительное следствие по делу кандидата на пост премьер-министра от “Движения за спасение Родины” Вазгена Манукяна.

Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написал защитник Вазгена Манукяна Арам Вардеванян

“Я буду ходатайствовать о прекращении этого политического дела, поскольку оно к Уголовному кодексу не имеет никакого отношения. О дальнейших развитиях сообщу позже”, - написал Вардеванян.

В Главном управлении по расследованию особо важных дел Следственного комитета Республики Армения по уголовному делу, заведенному в отношении Вазгена Манукяна, в связи с его публичными выступлениями на митингах, проводимых с 12.02.2021 г. по 20.02.2021 г., очевидно призывающими к захвату власти, насильственному свержению конституционного строя и применению насилия, принято решение о привлечении Вазгена Манукяна в качестве обвиняемого.

Вазген Манукян в порядке, установленном Уголовно-процессуальным кодексом Республики Армения, 04.03.2021 г. был извещен о необходимости ознакомления с решением о его привлечении на допрос в качестве обвиняемого и явки в орган, осуществляющий производство.