На Гавайях объявили эвакуацию из-за угрозы прорыва дамбы

Власти Гавайев 9 марта объявили эвакуацию из-за угрозы "неминуемого прорыва" дамбы Каупакалуа в округе Мауи, вызванной ливнями.

"Всем, кто находится ниже по течению от дамбы Каупакалуа в районе Хайку, предписано эвакуироваться", - указано в сообщении агентства по борьбе с чрезвычайными ситуациями штата, опубликованном на его сайте. Отмечается, что открыты несколько эвакуационных центров,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Как передает телекомпания CNN со ссылкой на местную метеорологическую службу, обрушение дамбы приведет к "опасным для жизни людей наводнениям и значительному ущербу собственности". В настоящее время закрыты все парки округа.