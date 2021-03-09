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Из-за выпавшего снега временно приостановлены поиски останков погибших

Из-за выпавшего снега временно приостановлены поиски останков погибших

Из-за неблагоприятных погодных условий и обильного снегопада в Арцахе с 8 марта временно приостановлены поиски останков погибших военнослужащих. Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении по информации и связям с общественностью МВД Арцаха, добавив, что из-за выпавшего снега 9 марта поисковые работы не будут проведены.

"Поиски продолжатся при первой же возможности, после улучшения погодных условий”, - говорится в сообщении пресс-службы МВД Арцаха.

После прекращения военных действий, по сей день, обнаружены останки 1 490 военнослужащих и гражданских лиц.


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