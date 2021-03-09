Менендес в Сенате собирает подписи на письмо-призыв к Байдену о признании Геноцида армян

Председатель Комиссии по внешним отношениям Сената США Боб Менендес начал сбор подписей под письмом от двух партий Сената, заключающим призыв к президенту Джо Байдену последовать примеру Конгресса полностью и официально признать Геноцид армян. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Комитет “Ай Дата” США (ANCA).

В письме Сената приводится заявление Байдена, сделанное в апреле 2020 года, в день памяти жертв Геноцида армян, в котором он заверял, что “будет содействовать резолюции о признании Геноцида армян”. Отмеяаается, что Конгресс уже конкретизировал свою позицию,” настало время сделать это и в исполнительном органе”. Письмо заканчивается призывом признать истину.

“Администрации обеих партий замалчивают правду о Геноциде армян. Мы призываем Вас переломить эту закономерность и официально признать, что Геноцид армян был геноцидом”, - говорится в письме.

Исполнительный директор ANCA Арам Амбарян отметил, что армяне Америки и все их сторонники присоединяются к сенатору Менендесу, призывая сенаторов подписать письмо, адресованное президенту Джо Байдену.