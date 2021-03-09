Франция готова расширить с Арменией сотрудничество в области чрезвычайных ситуаций

Министр по чрезвычайным ситуациям Республики Армения Андраник Пилоян принял чрезвычайного и полномочного посла Французской Республики в Республике Армениа Джонатана Лакота. Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении.

Министр Пилоян высоко оценил армяно-французское сотрудничество в области чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны, отметив, что это корни этого сотрудничества заложены еще с 1988 года. Обозначив важность вопроса безопасности населения и способности противостоять катастрофам, стороны выразили готовность продолжать и углублять совместные работы, ведущиеся в этом направлении.

Они коснулись и возможностей реализации при содействии французской стороны совместных программ в сферах переподготовки армянских спасателей, медицины катастроф и психологической службы.

В конце встречи стороны еще раз выразили готовность к расширению и обеспечению непрерывности совместных программ в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.