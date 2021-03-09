В Армении подтверждено 182 новых случая COVID-19, вылечились 142 заболевших

По состоянию на 11:00 9 марта в Армении всего подтверждено 175 198 случаев COVID-19, 165 096 заболевших вылечились, есть 3 232 летальных исходов. Малое количество подтвержденных случаев обусловлено малым количеством тестов в выходные дни.

Как передает «Арменпресс», на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний МЗ Армении сообщается, что на данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 6 038 пациентов.

Таким образом, за последние сутки проведено 1 643 тестов, из которых подтверждено 182 новых случая COVID-19, вылечились 142 заболевших и 7 летальных исходов.

В предыдущий день зафиксировано 3 случая смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в которых смерть наступила не по причине подтвержденной коронавирусной инфекции, а вследствие другой болезни. Таких случаев - 832.

Согласно решению правительства Армении от 11 января, карантин, установленный с 11 сентября 2020 года по 11 января 2021 года, с целью снижения риска распространения эпидемии, продлен до 11 июля 2021 года.