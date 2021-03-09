Неймар пропустит матч с “Барселоной” Лиги чемпионов УЕФА

Нападающий французского ПСЖ бразилец Неймар пропустит ответный матч с “Барселоной” Лиги чемпионов УЕФА.

Как передает «Арменпресс», об этом пишет “Le Parisian”. Согласно изданию, хотя Неймар восстановился от полученной травмы, однако не примет участия в следующем матче ЛЧ, так как в ПСЖ не хотят, чтобы травма бразильца повторилась.

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов ПСЖ - “Барселона” состоится 10-го марта, он начнется в полночь по ереванскому времени.

Ранее стало известно, что защитник каталонской “Барселоны” Жерар Пике также пропустит матч Лиги чемпионов против ПСЖ. Пике пропустит этот матч из-за травмы колена, которую он получил в полуфинальном матче Кубка Испании против “Севильи”.