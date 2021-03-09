В Лиге чемпионов УЕФА состоятся ответные матчи 1/8 финала

Состоятся ответные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.

Как передает «Арменпресс», чемпион Италии туринский “Ювентус” на своем поле примет лиссабонский “Порту”. Первая встреча этих команд завершилась со счетом 1:2 в пользу “Порту”.

В другом матче дня “Боруссия” в Дортмунде примет испанскую “Севилью”. В первом матче команд победу со счетом 3:2 одержала немецкая команда.

Обе встречи начнутся в полночь по ереванскому времени.