В Лиге чемпионов УЕФА состоятся ответные матчи 1/8 финала
10:38, 9 Март, 2021
Состоятся ответные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.
Как передает «Арменпресс», чемпион Италии туринский “Ювентус” на своем поле примет лиссабонский “Порту”. Первая встреча этих команд завершилась со счетом 1:2 в пользу “Порту”.
В другом матче дня “Боруссия” в Дортмунде примет испанскую “Севилью”. В первом матче команд победу со счетом 3:2 одержала немецкая команда.
Обе встречи начнутся в полночь по ереванскому времени.
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