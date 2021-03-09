Более 60 сотрудниц полиции пострадали в столкновениях на марше феминисток в Мехико

Свыше 60 сотрудниц полиции в понедельник получили травмы в столице Мексики в ходе беспорядков, устроенных участницами марша, приуроченного к Международному женскому дню. Такие данные обнародовало в своем Twitter Управление общественной безопасности (УОБ) Мехико.

"Есть подтвержденные сведения о 62 полицейских и 19 гражданских лицах, получивших травмы, девять сотрудниц полиции были доставлены в больницы для получения медицинской помощи, их состояние оценивается как стабильное", - говорится в записи. Ранее власти Мехико сообщали о 15 стражах порядка, получивших травмы. По словам заместителя главы УОБ Марселы Фигероа, полицейские подверглись нападениям с использованием молотков, палок, петард и бутылок с горючей смесью,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Официальный представитель столичной прокуратуры Улисес Лара заявил, что надзорное ведомство намерено провести расследование актов насилия в ходе манифестации. Согласно примерным оценкам властей, участие в ней приняли порядка 20 тыс. человек. Наиболее напряженная ситуация наблюдалась в районе Национального дворца в центре города, где агрессивно настроенные демонстранты пытались прорваться через выставленные ограждения и устроили столкновения с полицией.

Власти Мехико привлекли к охране марша феминисток около 2,7 тыс. женщин-полицейских. Они не были вооружены и не имели при себе никаких спецсредств для самообороны.