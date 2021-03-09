Главы МИД Армении и Кубы обменялись мнениями о перспективах сотрудничества в рамках ЕАЭС

Министр иностранных дел Армении Ара Айвазян 8 марта провел телефонный разговор с министром иностранных дел Кубы Бруно Родригесом Парильей.

Об этом «Арменпресс» сообщили в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении.

Стороны подчеркнули готовность предпринять шаги по активизации армяно-кубинского политического диалога и укреплению взаимодействия в сферах, представляющих взаимный интерес. Было отмечено значение укрепления сотрудничества и в рамках международных организаций.

Министры иностранных дел Армении и Кубы обменялись мнениями вокруг интеграционных процессов, в частности, перспектив сотрудничества в рамках ЕАЭС. В связи с этим министр Айвазян отметил важность расширения географических границ внешнеэкономических отношений Евразийского экономического союза. Министры Ара Айвазян и Бруно Родригес Парилья выразили уверенность, что статус государства-наблюдателя позволит Кубе эффективнее сотрудничать со странами-членами ЕАЭС, в частности, в сферах промышленности, здравоохранения, энергетики, транспорта и сельского хозяйства.

Во время телефонного разговора были затронуты и другие вопросы международной и региональной повестки.