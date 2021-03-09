Пресс-секретарь МИД Армении о прекращении полномочий представителя UNICEF в Армении

Пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян прокомментировала «Арменпресс» вопрос, касающийся решения правительства Армении о прекращении полномочий Марин Кларк-Хаттинг в качестве представителя UNICEF в Армении.

“Упущения в деле реализации полномочий своего мандата и не партнерский стиль работы представителя UNICEF в Армении Марин Кларк-Хаттинг, для армянской стороны представляли проблемы, поэтому правительство Армении приняло решение прекратить деятельность Кларк-Хаттинг в качестве представителя UNICEF в Армении. Об этом решении были проинформированы Постоянный координатор ООН и представители UNICEF”, - сообщила Анна Нагдалян.