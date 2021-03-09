На территории Армении есть закрытые и труднопроходимые дороги

Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Армении сообщает, что на территории Армении есть закрытые и труднопроходимые автодороги.

Как стало известно «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС Армении, закрыты дороги, ведущие от высокогорной метеорологической станции “Амберд” Арагацотнской области к крепости Амберд и к озеру Кари.

Дилижанский серпантин закрыт для грузовых автомобилей с прицепом.

Труднопроходима автодорога Берд-Чамбарак.

В Сюникской области идет снег.

В Лорийской области, на автодорогах Маралик-Ланджик, Шиарской области, Зангакатун-Тигранашен Араратской области, Сисиан-Зангер, в Апаране и Арагаце Арагацотнской области местами гололедица.

О Ларсе

Согласно информации, полученной из Департамента ЧС МВД Грузии и Центра кризисного управления Северной Осетии МЧС РФ, автодорога Степанцминда-Ларс закрыта для для грузовых автомобилей с прицепом. На российской стороне скопилось 270 грузовых автомобилей.

Водителям рекомендуется ездить исключительно на автомобилях, снабженных зимними шинами.