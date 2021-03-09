При Аппарате Президента Арцаха задействован номер горячей линии “119”

Аппарат Президента Республики Арцах для повышения эффективности общения с гражданами и с приезжающими в Арцах, для более действенного реагирования на их вопросы, предложения, требования и жалобы запустил короткий номер горячей линии быстрого реагирования “119”. Об этом «Арменпресс» сообщили в Главном информационном управлении Аппарата Президента Арцаха.

На горячую линию, действующую на армянском, русском и английском языках, можно звонить по различным вопросам, предложениям и жалобам, касающимся государственных программ, деятельности органов и должностных лиц или бездействия. Функции по информированию, консультированию, выявлению проблем и быстрому реагированию в рамках полномочий аппарата будут исполнять переподготовленные сотрудники Аппарата Президента Республики Арцах.

На горячую линию из Арцаха можно звонить по номеру 119, а из Республики Армения и из-за рубежа - +374-47-119-119.

По вопросам социального характера желательно звонить на горячую линию Министерства труда, по социальным вопросам и по вопросам миграции по короткому номеру 114.