Цены на цветные металлы - 08-03-21

ЛОНДОН, 9 МАРТА, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 8 марта были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий снизилась на 0.64% и составила 2163.50 долларов США, цена на медь выросла на 2.44% и составила 8971.00 долларов США, цена на свинец снизилась на 1.53% и составила 2001.00 долларов США, цена на никель снизилась на 0.28% и составила 16145.00 долларов США, цена на олово выросла на 2.32% и составила 24250.00 долларов США, цена на цинк выросла на 0.49% и составила 2765.00 долларов США, цена на молибден не изменилась и составила 27117.00 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 52610.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.