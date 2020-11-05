Предстоящие на 9 марта мероприятия
17:55, Март 08, 2021
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08:50, 16.12.2020
Армяне - жертвы европейского цинизма: новые империи утверждают свои порядки
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Первый деструктивный жест Баку накануне переговоров
- 17:55 Предстоящие на 9 марта мероприятия
- 17:50 ОБСЕ призывает женщин играть ведущую роль в достижении мира и безопасности
- 17:25 Президент Сирии и его супруга заразились коронавирусом
- 17:17 Нидерланды считают удерживаемых в Азербайджане всех армян военнопленными: посол
- 16:51 ЕС четко заявил о необходимости немедленного решения проблемы армянских пленных: посол ЕС
- 16:50 Депутаты Европарламента поинтересовались у Борреля о шагах по возвращению армянских пленных
- 16:24 В Армении есть закрытые автодороги
- 15:53 Послание спикера НС Армении по случаю Международного женского дня
- 15:03 Католикос Великого Дома Киликийского Арам I отмечает свое 74-летие
- 14:39 Посол Армении и иранский парламентарий обсудили возможные региональные развития
- 14:38 Турция предупредила США о последствиях давления из-за ЗРК С-400
- 14:28 Премьер Сербии заявила о попытке государственного переворота
- 13:30 В России подтверждено 10 тысяч 253 новых случая коронавируса
- 13:25 После долгого перерыва Гюмрийский драматический театр распахнул свои двери для зрителей
- 13:21 Фрэнк Паллоне рассказал в администрации президента США о содержащихся в Азербайджане пленных армянах
- 13:13 На территории Армении закрытые автомобильные дороги, в Ларсе скопилось 270 грузовиков
- 13:09 Президент Арцаха ответил на слухи, циркулирующие в связи с Красным Базаром
- 12:59 Только защита прав женщин укрепляет основы государства: поздравление Защитника прав человека
- 12:46 Умер народный артист РСФСР Дмитрий Башкиров
- 12:43 SpaceX запустит на орбиту тяжелую ракету-носитель Falcon 9 с партией из 60 спутников Starlink
- 12:35 В Финляндии вступили в действие жесткие карантинные меры
- 12:32 Мы в вечном долгу перед матерями, отдавшими своих детей Родине: поздравления Авиняна
- 12:03 Aрам MP3 и Гурген Дабагян представили «Тамзару» в новой интерпретации
- 11:52 Женщины - воплощение беззаветной преданности, любви и нежности в жизни: Католикос Всех Армян
- 11:46 У вас патриотическая миссия: поздравление президента с женским праздником
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