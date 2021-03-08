ОБСЕ призывает женщин играть ведущую роль в достижении мира и безопасности

Роль женщин как лидеров, особенно в миростроительстве и предотвращении конфликтов, крайне важна для построения процветающих и мирных обществ, а также для гарантии силы наших демократий. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на официальный сайт ОБСЕ, об этом заявили официальные лица ОБСЕ по случаю Международного женского дня.

Подчеркнута необходимость увеличения усилий и ресурсов для продвижения женского лидерства, также решающая роль расширения прав и возможностей женщин для обеспечения того, чтобы усилия по восстановлению после COVID-19 были инклюзивными и предоставляли возможность расширить участие женщин в принятии решений в общественной жизни.

«Расширение экономических прав и возможностей женщин и девочек необходимо для их значимого и равноправного участия в процессах принятия решений, в том числе в разрешении конфликтов и миростроительстве. Поощрение женского лидерства является важным аспектом, когда мы стремимся расширить полное и эффективное участие женщин и девочек в процессах принятия решений. ОБСЕ призвана сыграть важную роль в ее усилиях по укреплению лидерства женщин в наших обществах», - заявила действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Швеции Анн Линде.