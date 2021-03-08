Депутаты Европарламента поинтересовались у Борреля о шагах по возвращению армянских пленных 

По инициативе депутата Европейского парламента Костаса Мавридеса (Кипр) 30 европарламентариев из всех основных фракций ЕП направили срочный запрос верховному представителю Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепу Боррелю. Как сообщает Арменпресс, депутаты запросили, какие четкие шаги предприняты ЕС для обеспечения репатриации из Азербайджана армянских военнопленных и других удерживаемых лиц, в том числе гражданских лиц и женщин.

Азербайджан продолжает удерживать многих армянских военнопленных, несмотря на трехстороннее объявление о прекращении огня 9 ноября 2020 года, которое предусматривает возвращение всех военнопленных.

Депутаты Европарламента также спросили верховного комиссара ЕС, какие конкретные шаги предпринял ЕС для предотвращения жестокого обращения с армянскими военнопленными, предотвращения их эксплуатации в политических целях и обеспечения посещения представителей Международного комитета Красного Креста.

В заключение, депутаты Европарламента поинтересовались, просил ли Евросоюз азербайджанскую сторону предоставить ему точное количество армянских военнопленных, и если да, то какая информация была предоставлена.

Говоря о письменном запросе, депутат Европарламента Костас Мавридес заявил: «Мы не можем молчать перед лицом преступлений против человечности. Вот почему мы, вместе с моими коллегами из различных фракций и стран-членов ЕС, призываем ЕС предпринять конкретные шаги по реализации пункта 8 достигнутого соглашения, в частности, о возвращении армянских военнопленных, находящихся в плену у Азербайджана,в том числе мирных жителей и женщин. Азербайджан открыто нарушает международное право. Мы должны поднять этот чисто гуманитарный вопрос».