Послание спикера НС Армении по случаю Международного женского дня

Председатель Национального Собрания Армении Арарат Мирзоян направил поздравительное послание по случаю Международного женского дня.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и коммуникации аппарата НС Армении, в послании говорится:

“Дорогие женщины!

Поздравляю с Международным днем защиты женщин! Ваш труд и настойчивость, достойные величайшего уважения, - важнейшая гарантия того, что вы, наши сестры, наши девушки, непременно займете свое достойное место во всех сферах нашей жизни – от политической до экономической, от науки до искусства. На этом пути государство будет рядом с вами, чтобы вместе шаг за шагом преодолевать существующие вызовы.

Не могу не поздравить особо героических матерей наших героических солдат, их жен, сестер. Дорогие матери, слов никогда не хватит поздравить вас вместо ваших сыновей. По-сыновьи прошу принять от имени всех нас слова Шираза: «Мать моя – образ Матери-Родины»”.