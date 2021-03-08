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Католикос Великого Дома Киликийского Арам I отмечает свое 74-летие

Католикос Великого Дома Киликийского Арам I отмечает свое 74-летие

Католикос Великого Дома Киликийского Арам I отмечает свое 74-летие. Как сообщает Арменпресс, Католикосат Великого Дома Киликийского направил поздравительное послание по случаю дня рождения Католикоса.

«Искренне желаем Его Святейшеству здоровья и терпения. Мы молимся, чтобы Бог благословил его, чтобы Его Святейшество всегда преуспевал и продолжал свою патриотическую миссию с той же приверженностью», - говорится в послании.

Католикос Арам I родился в 1947 году в Бейруте, столице Ливана. Он занимает священное место Католикоса Великого Дома Киликийского с 1995 г..


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