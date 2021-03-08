В России подтверждено 10 тысяч 253 новых случая коронавируса

ЕРЕВАН, 8 МАРТА, АРМЕНПРЕСС. За один день в РФ подтверждено 10 253 новых случая коронавируса. Как сообщает «Арменпресс», об этом сообщает оперативный штаб РФ.

Темпы роста инфекции в стране снизились до 0,24%. Вчера от инфекции умерло 379 человек, выздоровели 10 тысяч 322 человека.

Число подтвержденных случаев заболевания в России достигло 4 миллионов 333 тысячи 29. 89000 человек умерли от коронавируса и 3 млн 922 тыс. 246 человек выздоровели.