В России подтверждено 10 тысяч 253 новых случая коронавируса
13:30, 8 Март, 2021
ЕРЕВАН, 8 МАРТА, АРМЕНПРЕСС. За один день в РФ подтверждено 10 253 новых случая коронавируса. Как сообщает «Арменпресс», об этом сообщает оперативный штаб РФ.
Темпы роста инфекции в стране снизились до 0,24%. Вчера от инфекции умерло 379 человек, выздоровели 10 тысяч 322 человека.
Число подтвержденных случаев заболевания в России достигло 4 миллионов 333 тысячи 29. 89000 человек умерли от коронавируса и 3 млн 922 тыс. 246 человек выздоровели.
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