На территории Армении закрытые автомобильные дороги, в Ларсе скопилось 270 грузовиков

ЕРЕВАН, 8 МАРТА, АРМЕНПРЕСС. На территории Армении есть закрытые автомобильные дороги. Как сообщили «Арменпресс» в министерстве по чрезвычайным ситуациям РА, дороги, ведущие от высокогорного района «Амберд» к крепости Амберд и озеру Кари в Арагацотнской области, закрыты. Перевал Варденяц, трасса Кати-Джаджур и Дилижанские повороты закрыты для грузовиков с прицепами. Снег идет в Лорийской области, Апаране Арагацотнской области, Раздане Котайкской области, Гюмри Ширакской области և Ашоцке, селах Амасия.

В районе Сисиан - "Зангер" местами лед. В Арагацском районе Арагацотнского района В селах Ашоцк, Кети, Джаджур Ширакского района метель.

По информации Управления по чрезвычайным ситуациям МВД Грузии համաձայն Согласно информации, полученной из Кризисного центра Северной Осетии МЧС России, автомобильная дорога Степанцминда-Ларс закрыта для движения грузовых автомобилей ․ С российской стороны около 270 грузовиков. Водителям рекомендуется ездить исключительно с зимними шинами.