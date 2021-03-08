Только защита прав женщин укрепляет основы государства: поздравление Защитника прав человека

ЕРЕВАН, 8 МАРТА, АРМЕНПРЕСС. Защитник прав человека Арман Татоян направил поздравительное послание по случаю Международного женского дня. Как сообщили «Арменпресс» в аппарате Защитника прав человека, в сообщении говорится:

«Дорогие женщины, благодаря вашей самоотдаче и заботе, яркими красками вашей сущности мир меняется, становится добрее и наполняется терпением. Бесценно ваше воспитание в духе ценностей, которые вдохновляют на творчество, бескорыстную любовь к Родине и семье, к государству.

Необходимо непрекращающимися программами укоренить осознание того, что основы государства укрепляются только гарантией и равенством ваших прав, высокой защитой ваших прав. Поздравляю с 8 марта, Международным женским днем».