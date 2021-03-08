Умер народный артист РСФСР Дмитрий Башкиров

Советский пианист и педагог Дмитрий Башкиров умер на 90-м году жизни. Об этом сообщил в Facebook музыкант Лев Маркиз.

Башкиров родился в Тбилиси, в 1950-х уехал на учебу в Москву, преподавал в Московской консерватории. В конце 80-х переехал жить в Испанию. Более 25 лет возглавлял кафедру фортепиано в Высшей школе музыки в Мадриде. В 1990 году музыканту ему присвоили звание народного артиста РСФСР.