SpaceX запустит на орбиту тяжелую ракету-носитель Falcon 9 с партией из 60 спутников Starlink
SpaceX запустит на орбиту тяжелую ракету-носитель Falcon 9 с очередной партией из 60 мини-спутников Starlink. Об этом сообщает Spaceflight Now.
Спутники запустят со стартового комплекса Космического центра имени Кеннеди.
Пуск станет 21-ым выводом на орбиту группы интернет-спутников начиная с мая 2019 года в рамках проекта Starlink.
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