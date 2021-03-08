SpaceX запустит на орбиту тяжелую ракету-носитель Falcon 9 с партией из 60 спутников Starlink

SpaceX запустит на орбиту тяжелую ракету-носитель Falcon 9 с очередной партией из 60 мини-спутников Starlink. Об этом сообщает Spaceflight Now.

Спутники запустят со стартового комплекса Космического центра имени Кеннеди.

Пуск станет 21-ым выводом на орбиту группы интернет-спутников начиная с мая 2019 года в рамках проекта Starlink.