Мы в вечном долгу перед матерями, отдавшими своих детей Родине: поздравления Авиняна

ЕРЕВАН, 8 МАРТА, АРМЕНПРЕСС. Вице-премьер Тигран Авинян направил послание по случаю Международного женского дня. Как сообщили «Арменпресс» в аппарате вице-премьера, в послании говорится:

"Дорогие женщины,

Поздравляем с этим прекрасным праздником, который приносит настоящую весну. Это возможность выразить нашу любовь и благодарность представительницам слабого пола, особенно оценить неоценимый вклад наших матерей, жен и сестер в нашу жизнь.

Хочу выразить особое уважение и дань уважения нашим матерям, которые подарили свое самое драгоценное Родине - своего ребенка. Мы в долгу перед вами, о котором мы должны помнить каждый день и действовать с сознанием этого.

Желаю всем женщинам счастья, здоровья, как она, всегда вдохновлять своим присутствием, просветлять исключительной мудростью".