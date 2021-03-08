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Aрам MP3 и Гурген Дабагян представили «Тамзару» в новой интерпретации

Aрам MP3 и Гурген Дабагян представили «Тамзару» в новой интерпретации

ЕРЕВАН, 8 МАРТА, АРМЕНПРЕСС. Арам MP3 և Гурген Дабагян исполнил совместное произведение. Как сообщает «Арменпресс», они представили народную песню «Тамзара» в новой интерпретации.

Музыкальную аранжировку осуществил Ник Эгибян, автором анимации размещенного на Youtube видео является Арамаис Айрапетян.

По словам Комитаса, «Тамзаран» - это свадебная песня и танец, где главная роль отведена Гёвендбашу (главарю) и его помощнику. При этом, невеста непременно стояла рядом со своим крестным отцом. Сейчас «Тамзара» потеряла былое ритуальное значение, ее проводят практически на всех общественных мероприятиях и вечеринках.

2020 г. 14 сентября Арам MP3 и Феликс Хачатрян (3.33) представили новый подход к произведению «Кочари».


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