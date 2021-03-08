Женщины - воплощение беззаветной преданности, любви и нежности в жизни: Католикос Всех Армян

ЕРЕВАН, 8 МАРТА, АРМЕНПРЕСС. По случаю 8 марта Его Святейшество Католикос Всех Армян Гарегин II направил свои благословения и наилучшие пожелания.

Как сообщает «Арменпресс», информационная система Первопрестольного Святого Эчмиадзина сообщает, что в поздравительной речи говорится:

«Женщина играет незаменимую роль в укреплении семьи, в воспитании наших детей христианскими ценностями и патриотическим вкладом. Женщины - воплощение беззаветной преданности, любви и нежности в нашей жизни.

В эти тяжелые послевоенные дни, когда нашу страну продолжают штурмовать внутренние и внешние вызовы, мы уверены, что наш народ снова встанет на крестный путь победоносного воскресения.

Дорогие матери и сестры! Мы желаем, чтобы вы встретили этот праздник благоговения с надеждой и утешением. Мы молимся, чтобы Господь ниспослал утешение Святым Духом нашим матерям и сестрам, которые пережили тяжелые потери войны, чтобы дать силы и бодрость всему нашему народу, чтобы он охотно строил светлую и благополучную жизнь своей Родины. Пусть Всевышний под защитой Своей Пресвятой Десницы хранит и защищает всех вас, дарует вам множество благословений мирных, счастливых дней вашей жизни, новых ярких и ярких достижений, сегодня и навсегда. Аминь".