У вас патриотическая миссия: поздравление президента с женским праздником
ЕРЕВАН, 8 МАРТА, АРМЕНПРЕСС. Президент Республики Армения Армен Саргсян направил поздравление по случаю женского дня. Как сообщили «Арменпресс» в отделе по связям с общественностью аппарата президента РА, в поздравительной речи говорится:
"Дорогие женщины и девушки,
поздравляю и желаю всего наилучшего в связи с женским днем.
Ход нашей истории показал, насколько сильна армянская женщина, символ нашего возрождения.
Неслучайно наше отношение к женщинам имеет глубокие корни, основанные на любви, уважении и возвеличивании. И прежде всего женщина - это тепло и сила семейного дома, источник воодушевления и вдохновения.
Будьте сильными в эти тяжелые для государства дни, для наших семей, продолжайте укреплять основы будущего страны и нации.
У вас есть патриотическая миссия, которую вы с самоотверженностью выполняете всегда и в любых ситуациях.
Здоровья, мира и всего наилучшего вам, вашим семьям, домам».
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен