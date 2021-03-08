Своей преданностью вы можете воспитать патриотические поколения: премьер-министр поздравляет женщин с 8 марта

ЕРЕВАН, 8 МАРТА, АРМЕНПРЕСС. Премьер-министр РА Никол Пашинян направил поздравительное послание по случаю 8 марта. Как сообщили «Арменпресс» в отделе информации и общественных связей аппарата премьер-министра РА, в сообщении говорится:

"Дорогие женщины,

Сердечно поздравляю вас с Международным женским днем 8 марта. Этот праздник отмечается в нашем обществе с особой теплотой и почтением, что свидетельствует об особой роли женщин в нашем обществе и их бесценном вкладе, который также является результатом уважения и безграничной любви к вам ваших мужей, братьев, отцов и сыновей.

Особо хочу почтить память наших женщин-военнослужащих и добровольцев, отдавших свои жизни во имя Отечества в 44-дневной войне. Я воздаю дань уважения нашим женщинам, чьи героические дети, мужья и братья героически пали в Арцахской войне.

Я также сердечно поздравляю женщин, чьи сыновья, мужья и братья все еще стоят у границ и продолжают свое патриотическое служение, а также женщин, которые стояли или продолжают стоять на передовой, защищая Родину.

Мужество и патриотизм, проявленные вами, вашими сыновьями, супругами и братьями при защите Родины, станут примером для всех будущих поколений.

Дорогие женщины,

По случаю Дня защиты ваших прав важно отметить, что в нашей стране еще многое предстоит сделать для повышения роли женщин, обеспечения равных прав и равных возможностей. Также следует отметить, что государство прилагает усилия в этом направлении. Наша задача - создавать возможности, которые позволят вам проявить все свои творческие способности, знания, почувствовать себя наиболее защищенными и оцененными.

Благодаря вам также сохраняются наши лучшие национальные традиции и крепкая армянская семья. Именно благодаря вашей самоотдаче и огромной силе вы можете воспитать образованные и патриотические поколения для нашей нации.

Любимые женщины, мамы, сестры, дочери,

Еще раз поздравляю всех вас с этим прекрасным праздником, желаю семейного тепла, бодрости духа, профессиональных успехов и новых начинаний.