Сейчас я 5-й на чемпионате Европы, но знаю, что могу больше: спортсмен Левон Агасян

ЕРЕВАН, 8 МАРТА, АРМЕНПРЕСС. Член сборной Армении по легкой атлетике Левон Агасян не считает 5-е место на чемпионате Европы плохим результатом.

«Этот чемпионат Европы прошел на очень высоком уровне с учетом пандемии во всем мире. Если бы я был своим тренером, мой спортсмен подготовился бы таким образом, с травмами, в условиях пандемии, я бы точно остался доволен. Сейчас я 5-й на чемпионате Европы, но знаю, что могу больше. «Я боролся, сколько мог, сколько мог, насколько был готов, насколько мне позволила моя техническая подготовка», - сказал Левон Агасян в беседе с «Арменпресс».

По словам Агасяна, спортсмены, занявшие призовые места, являются достаточно серьезными спортсменами.

Член сборной Армении по легкой атлетике Левон Агасян занял 5-е место на зимнем чемпионате Европы. Представитель Капана Леон Агасян в мужском тройном прыжке на зимнем чемпионате Европы прыгнул на 16,77 метра и занял 5-е место. Первое место у Пи Пичарда из Португалии, зафиксировавшего результат 17.30. На зимнем чемпионате Европы у Армении было два представителя: Левон Агасян и бегун Алекс Доникян.