Жоан Лапорта избран президентом Барселоны

ЕРЕВАН, 8 МАРТА, АРМЕНПРЕСС. Жоан Лапорта избран президентом каталонского футбольного клуба «Барселона».

Как сообщает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба клуба.

58-летний юрист, ранее возглавлявший клуб, набрал 57,25% (12 333 голоса). Помимо Лапорты, победителями стали Виктор Фонти с 31,31% (6745 голосов) и Тони Фрейша с 10,24% (2207 голосов).

Жоан Лапорта был президентом «Барселоны» с 2003 по 2010 годы. За эти годы каталонский клуб четыре раза выигрывал чемпионат Испании и дважды выигрывал в Лиге чемпионов.

Ранее его возглавлял Хосеп Мария Бартомеу, занимавший этот пост с 2014 года.