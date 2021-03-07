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Миротворцы РФ обнаружили и обезвредили в Нагорном Карабахе 25 154 взрывоопасных предмета

Миротворцы РФ обнаружили и обезвредили в Нагорном Карабахе 25 154 взрывоопасных предмета

Инженерно-саперными группами Центра гуманитарного разминирования российского миротворческого контингента продолжается работа по разминированию территории Нагорного Карабаха. 

Как передает Арменпресс со ссылкой на Минобороны РФ, за сутки очищено 17 га территории, 4 км дорог, 5 домостроений, обнаружено и вывезено для уничтожения 42 взрывоопасных предмета. Всего с 23 ноября 2020 г. от неразорвавшихся боеприпасов очищено 1 623 га территории, 508 км дорог, 1 577 домостроений, в том числе 30 социально значимых объектов, обнаружено и обезврежено 25 154 взрывоопасных предмета.

Для координации усилий по предупреждению возможных инцидентов в зоне ответственности российского миротворческого контингента поддерживается непрерывное взаимодействие
с генеральными штабами вооруженных сил Азербайджана и Армении.


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