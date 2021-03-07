В некоторых общинах  Ширакской области проводится аварийное отключение воды

Из-за аварии на водопроводе «Газанчи-2» с 11:00 часов 7 марта до 10:30 часов 8 марта отключено водоснабжение сел Капс, Ваграмаберд, Мармашен, Вохчи, Айкаван, Арапи, Воскеаск, Ахурик, Гарибджанян, Гетк, Баяндур, Еразгаворс Ширакской области. А в некоторых районах Гюмри будет падение давления воды.

Об этом Арменпресс сообщили в службе по связям с общественностью компании "Веолиа джур".

Согласно источнику, компания приносит извинения потребителям за причиненные неудобства, заранее благодарит за понимание.