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В некоторых общинах  Ширакской области проводится аварийное отключение воды

В некоторых общинах  Ширакской области проводится аварийное отключение воды

Из-за аварии на водопроводе «Газанчи-2» с 11:00 часов 7 марта до 10:30 часов  8 марта  отключено   водоснабжение сел Капс, Ваграмаберд, Мармашен, Вохчи, Айкаван, Арапи, Воскеаск, Ахурик, Гарибджанян, Гетк, Баяндур, Еразгаворс Ширакской области. А в некоторых районах Гюмри будет падение давления воды.

Об этом  Арменпресс сообщили в службе по связям с общественностью компании  "Веолиа джур".

Согласно источнику, компания приносит извинения потребителям за причиненные неудобства, заранее благодарит  за понимание.


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