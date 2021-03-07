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МО РА опровергает информацию о проводимых  азербайджанцами замерах на границе с Тавушем

МО РА опровергает информацию о проводимых  азербайджанцами замерах на границе с Тавушем

Минобороны РА опровергает информацию о том, что азербайджанцы проводят замеры  на границе с Тавушем.

Об этом  Арменпресс  сообщили в Управлении информации и общественных связей Министерства обороны РА.

«Распространяемая в социальных сетях и через различные СМИ информация о том, что на территории нескольких сел Тавушской области «уже 2 дня около 500 российских миротворцев и азербайджанцев проводят замеры вдоль границы», является абсолютно надуманной и не соответствует действительности», -   говорится в сообщении Минобороны РА.   

Министерство  обороны   Республики Армения еще раз призывает  воздержаться от распространения непроверенной, а тем более ложной информации.

 


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