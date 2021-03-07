Азербайджан и Турция должны быть привлечены к ответственности: Бадасян на XIV Конгрессе UNODC

Министр юстиции РА Рустам Бадасян с 5 по 11 марта 2021 года находится в Японии - в Киото. Министр принимает участие в XIV Конгрессе ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию (UNODC), в котором также участвуют заместитель министра иностранных дел Артак Апитонян, начальник управления по развитию политики уголовного права, пенитенциарной и пробационной сферы Министерства юстиции Арпине Саркисян.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства юстиции Республики Армения, в своем выступлении 7 марта министр Бадасян поблагодарил Японию и Секретариат UNODC за организацию мероприятия, отметив, что эта платформа ООН является хорошей возможностью для правительств обсудить вопросы предупреждения преступности, уголовного правосудия, а также необходимые для этого механизмы и инструментарий.

Министр Бадасян особо подчеркнул проблемы языка вражды, отметив, что этот вопрос актуален для Армении, поскольку армянский народ на протяжении всей своей истории подвергался дискриминации, преследованиям, преступлениям на почве ненависти и геноциду из-за нетерпимости к своей этнической, религиозной и культурной идентичности. «В этом контексте армянская делегация инициировала включение в Киотскую декларацию отдельного параграфа о преступлениях на почве ненависти», - сказал Рустам Бадасян, подчеркнув, что преступления на почве ненависти, являются первым шагом, который может в дальнейшем привести к серьезным преступлениям против человечности, включая военные преступления и этнические чистки.

"Думаю, что безнаказанность за совершенные в прошлом преступления, их оправдание и отрицание прокладывают путь к возрождению насилия и новых варварств", - подчеркнул министр юстиции Армении, представляя в качестве очевидного и наглядного примера последствия турецко-азербайджанской агрессии в зоне карабахского конфликта в сентябре 2020 года, привлечение террористов из Ливии и Сирии для борьбы против армян, подчеркнув при этом, что как и во время Первой войны в Нагорном Карабахе в начале 1990-х годов, причины также были обусловлены ненавистью и дискриминацией в отношении армян, отрицанием основополагающих прав человека.

«Антиармянская политика Азербайджана, стимулируемая на протяжении десятилетий, нашла свое самое бесчеловечное выражение во время недавней агрессии против народа Арцаха, которая сопровождалась военными преступлениями против человечности. Одними из наиболее ярких примеров таких преступлений является использование кассетных боеприпасов против гражданского населения, уничтожение армянского культурного наследия и использование запрещенного фосфорного оружия - в том числе и против укрывшегося в лесах насильственно перемещенного населения, что нанесло огромный ущерб как людям, так и окружающей среде», - заявил Рустам Бадасян, в качестве свидетельства указав на попытки Азербайджана грубо нарушить Женевскую конвенцию об отношении к военнопленным, отказавшись вернуть армянских военнопленных других удерживаемых лиц, в том числе и женщин.

«Привлечение Турцией иностранных террористов, их последующее размещение в рядах Вооруженных сил Азербайджана для ведения боевых действий против Арцаха - это еще одно серьезное преступление, совершенное Азербайджаном и Турцией, и грубое нарушение всех международных норм. Многочисленные свидетельства из соответствующих источников показывают, что Турция и Азербайджан способствуют усилению и распространению террористической угрозы в нашем регионе. Следовательно, мы считаем, что международное сообщество должно присоединиться к усилиям по противостоянию этой угрозе и привлечению к ответственности сторонников и виновных в этом преступлении", - заявил Рустам Бадасян и в этом контексте приветствовал факт обращения Киотской декларации к преступлению терроризма.

В Министерстве юстиции РА также сообщают, что министр коснулся бархатной революции 2018 года, отметив, что с тех пор Армения с новой решимостью приступила к реализации амбициозной повестки реформ и зафиксировала значительный прогресс в вопросах стимулирования культуры соблюдения законности, предотвращения преступлений и улучшения законодательных рамок уголовного правосудия

Касаясь процесса судебно-правовых реформ, Рустам Бадасян подчеркнул, что первоочередной целью является обеспечение независимости судебной системы и укрепление доверия общества к системе - посредством внедрения сбалансированных механизмов проверки добропорядочности судей и других инструментов.

Говоря о другом приоритете повестки правительства – борьбе с коррупцией, министр юстиции РА представил предусмотренные Стратегией институциональные решения, направленные на предотвращение, расследование и образование, затем коснулся реформ уголовного правосудия, отметив, что в их основе лежит ориентированный на человека и гуманный подход – переход от карательной политики к восстановительному правосудию, что и отражено в проектах новых кодексов уголовного судопроизводства. В качестве ключевого направления борьбы с преступностью министр выделил также борьбу с криминальными элементами, обусловленную общественным требованием по устранению негативного влияния криминальной субкультуры, а также осуществленные с этой целью законодательные изменения.