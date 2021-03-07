Армен Саркисян и Ваграм Багдасарян обсудили пути ослабления напряженности в Армении

7 марта президент Армении Армен Саркисян встретился с Ваграмом Багдасаряном — членом Исполнительного органа Республиканской партии Армении, входящей в Движение «За спасение Отечества». Встреча состоялась по приглашению президента Республики.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Республики Армения, собеседники обменялись мнениями о путях урегулирования ситуации в стране и ослабления напряженности, вызванной недавними событиями.