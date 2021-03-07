8 марта в пяти областях Армении ожидается сильный снегопад, в отдельных  районах – метель

8 марта ожидается сильный снегопад в горных районах Лорийской, Тавушской, Ширакской, Гегаркуникской, Арагацотнской и Котайкской областей, местами ожидается метель, плохая горизонтальная видимость.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, в ночь на 9 марта и утром, в связи с прояснением погоды и резким понижением температуры, на всех дорогах республики ожидается гололед. МЧС РА призывает водителей проявлять осторожность.

Согласно источнику, на территории Армении после полудня 7 марта, 8 марта, 11-12 марта в большинстве регионов, в ночь на 9 марта - в Вайоцдзорской, Сюникской областях и в Арцахе ожидаются осадки, в горных районах - в виде снега. Днем 9 марта и 10 марта осадков не ожидается.

Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

Днем 8 марта температура воздуха понизится на 5-7 градусов.

Осадки ожидаются и в Ереване - вечером 7 марта, 8 марта, 11-12 марта. 9-10 марта осадков не ожидается.